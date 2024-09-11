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Nacvark
США и Китай приняли участие в международных военных учениях в Бразилии
Речь идёт об учебной миссии «Операция Формоза 2024», стартующей уже сегодня.

Командование Военно-морских сил Бразилии объявило о совместном участии Армии Соединённых Штатов Америки и Народно-освободительной армии Китая в стартующих сегодня международных военных учениях под наименованием «Операция Формоза 2024», которые пройдут на бразильских территориях. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что это первый случай с 2016 года, когда американские и китайские военнослужащие примут участие в совместных учениях. Дело в том, что в прошлом году в учебной миссии принимали участие американские военные, а представители китайской армии были лишь наблюдателями, но уже в этом году Пекин решил поучаствовать. Помимо этих стран задействованы военные из Италии, Мексики, Аргентины, Франции, Республики Конго, Южно-Африканской Республики и Пакистана.

В рамках военных учений военнослужащие из разных стран мира совершают учебные манёвры по контроля воздушного пространства и распознавания ядерных, химических и биологических угроз. В командовании бразильских военно-морских сил также указывают, что участие Китая демонстрирует очередное укрепление военного сотрудничества между Пекином и Рио-де-Жанейро.

Впрочем, представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Пит Нгуен подчеркнул, что прямое взаимодействие между американскими и китайскими военными в виде совместных тренировок в рамках учений не запланировано.

#сша #китай #бразилия
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