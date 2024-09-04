На решение технических вопросов для осуществления поставок Вашингтону необходимо несколько месяцев.

В середине августа издание Politico писало, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность поставок Вооружённым силам Украины дальнобойных ракет AGM-158 JASSM класса «воздух - воздух», которые можно запускать как с поставленных американских истребителей F-16, так и модернизованной советской авиации. Очевидно, что к моменту поставок украинская армия будет иметь достаточно американской авиационной техники, чтобы не изобретать очередной «костыль» для крепления западных ракет на советские самолёты.

Издание Reuters пишет, что в Вашингтоне готовятся к поставке украинской армии данных ракет и произойти это может уже осенью. Дело в том, что американскому правительство необходимо несколько месяцев, чтобы решить ряд технических вопросов. Как раз таки к этому моменту украинские пилоты смогут полноценно запускать JASSM с поставленных F-16. Изображение Reuters с указанием мест, которые ВСУ могут рассматривать как

цели для ударов крылатыми ракетами AGM-158 JASSMОтмечается, что вместе с «зелёным светом» на удары американским оружием вглубь российских территорий это может стать достаточно мощным оружием, ведь ракеты имеют дальность поражения даже больше, чем у поставленных ATACMS. Однако на текущий момент непонятно, согласятся ли в Белом доме разрешить Киеву наносить удары вглубь России, а на принятие этого решения осталось не так много времени, ведь уже в ноябре страна полностью сконцентрируется на президентских выборах.