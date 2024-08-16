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Nacvark
Politico: В США рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM для F-16
Данные ракеты способны поражать цели на расстоянии до 320 километров.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки рассматривают возможность передачи Украине дальнобойных авиационных ракет AGM-158 JASSM, которые могут поразить цель на расстоянии до 320 километров. Запускать такие ракеты украинская армия сможет с американских истребителей F-16 или модернизированных советских самолётов.

AGM-158 JASSM - американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух - земля», разработанная корпорацией Lockheed Martin для поражения важных и защищённых целей. С момента старта производства была поставлена ограниченному количеству союзников. Производится также в варианте JASSM-ER с увеличением расстояния поражения цели до 980 километров, но в такой модификации точно не будет поставлены Украине.

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По словам собеседников издания, данное оружие было в самом конце перечня возможного для поставок Вооружённым силам Украины, но сейчас рассматривает как реальный вариант для предоставления. При этом основная обеспокоенность Запада заключается в том, справиться ли украинская армия с такими чувствительными технологиями (не допустит ли их попадание в руки противника) и будут ли способны украинские F-16 применять данные ракеты.

Один из источников Politico подчеркнул, что перед поставкой AGM-158 JASSM предстоит ещё много работы. Очевидно, что предоставление украинским военным таких ракет позволит использовать поставленные американские истребители для ударов по российским территориям, хотя пока ещё не известен ни один случай применения F-16, особенно в зоне боевых действий. Вполне вероятно, что предоставление данных ракет станет возможно, когда у Киева будет достаточно истребителей для выполнения боевых задач вблизи линии боевого соприкосновения.

Примечательным является относительно небольшая стоимость ракеты - 850 тысяч долларов.

#украина #сша #f-16 #jassm
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