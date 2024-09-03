Об этом пишет аналитик издания Юлиан Репке.

Военный эксперт и аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке пишет, что ситуация в Восточной части Украины продолжает ухудшаться, а России удаётся продвигаться быстрее, чем даже летом 2022 года. Он отмечает, что украинские солдаты, с которыми ему удалось побеседовать, едва успевают понять суть происходящей катастрофы, ведь территории сдаются настолько быстро, будто отдан приказ на отступление.

Немецкий аналитик акцентирует внимание на том, что Россия впервые два года наступает как на Донецком, так и на Луганском и Харьковском направлениях. Основная проблема заключается в серьёзной растянутости линии боевого соприкосновения, в частности из-за необходимости ведения боевых действий в Курской области.

Что касается Курской области, то тут Юлиан Репке также не видит того психологического прилива сил, которые поступал первые недели после прорыва российской государственной границы. Сейчас моральный подъём у военных уже не ощущается. Более того, украинские военные психологически готовятся к тому, что им придётся держать оборону Днепра.

Ранее издание The Times писало, что с учётом текущих тенденций на Донбассе, уже к 2025 году Вооружённые силы Украины могут столкнуться с российскими военными в сражениях за Днепропетровскую область.