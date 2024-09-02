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Nacvark
The Times: Уже в 2025 году Россия может пойти в наступление на Днепропетровскую область
Взятие Покровска откроет для этого все возможности.

Издание The Times пишет о том, что уже весной 2025 года Россия может начать наступление на Днепропетровскую область. Взятие Покровска позволит российским военным к этому времени выйти на административные границы Донецкой области, что станет плацдармом для новой наступательной операции. Об этом рассказывает профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк, специализирующийся на оборонных исследованиях.

По мнению автора статьи, Вооружённым силам Украины не хватает личного состава, боеприпасов и отдыха, поэтому они сдают сейчас позиции, когда Москва набирает обороты, пользуясь ситуацией, чтобы дойти до Покровска. Особенность ситуации заключается в том, что взятие данного населённого пункта лишит украинских военных крупного транспортного узла, чем можно воспользоваться для взятия всей Донецкой области и создания угрозы Днепропетровской области уже в следующем году.

При этом Майкл Кларк подчеркнул, что ни одна из сторон российско-украинского конфликта не ожидает решающих сражений на поле боя в этом году. Сейчас всего лишь идёт подготовка для прорыва в наземных сражениях, запланированных на 2025 год.

Текущая ситуация на поле боя является крайней важной, ведь она улучшит шансы на успех в будущих сражениях и даст возможность каждой из сторон конфликта доказать, что наступательный потенциал у неё имеется и она готова его задействовать. Нюанс в том, что только одна из сторон сможет это доказать.

#россия #украина #днепропетровская область
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