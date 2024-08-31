Польский министр подчеркнул, что это не обсуждается ни в одной из форматов.

В подписанном между Польшей и Украиной соглашении о безопасности предусматривалось, что стороны обсудят механизм сбивания российских воздушных целей польской противовоздушной обороной, если угроза будет поступать недалеко от польско-украинской границы. Однако позже в НАТО дали понять, что не одобряют такую задумку.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не рассматривает возможность сбивания своими средствами противовоздушной обороны российских ракет и беспилотных летательных аппаратов, находящихся в воздушном пространстве Украины. Он подчеркнул, что это не обсуждается ни в одной из форматов, особенно в виде двухсторонних соглашений.

По словам польского министра, для обеспечения безопасности в украинском небе достаточно лишь усилить противовоздушную обороны Украины. В таком случае Киеву не придётся просить другие страны содействовать в отражении массированных российских обстрелов.

Впрочем, говорить об уничтожении польскими силами ракет и дронов в украинском воздушном пространстве не приходится, ведь Польша даже не сбивает неопознанные цели в своём небе. Польские власти объясняют это тем, что установить, является ли объект гражданским или военным, в основном не получается, а союзники по НАТО рекомендовали воздержаться от противодействия неопознанным целям, если они не проявляют признаков агрессии.