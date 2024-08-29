Польская армия опасается, что может сбить гражданский объект.

Недавно была новость о том, что Вооружённые силы Польши не смогли во время массированного ракетного обстрела Украины 26 августа сбить неопознанный беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны. Объяснялось это тем, что военные не смогли идентифицировать цель в воздухе, а отдавать приказ о её сбитии, без этого запрещено.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил, почему Варшава не сбивает неопознанные цели в воздухе, которые нарушают воздушное пространство страны. По его словам, связано это с тем, что есть трудности с определением, является ли цель гражданским или военным объектом.

Решить этот вопрос можно только изменением законодательства, которое запрещает в мирное время поражать цели без их идентификации. Глава польского правительства отметил, что в Варшаве готовы к таким изменениям.

В то же время Дональд Туск указал на другой нюанс, из-за которого, скорее всего, польские военные на самом деле не спешат сбивать неопознанные объекты в своём небе. Дело в том, что союзники (по НАТО - ред.) рекомендуют Польше проявлять определённую сдержанность по отношению к неопознанным воздушным объектам, если они не проявляют агрессию.

Польский политик добавил, что разделяет заинтересованность военных не открывать огонь по всему движимому в небе: «От этого мы чувствуем себя в большей безопасности», - добавил он.