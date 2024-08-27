Военные упустили цель, поскольку наносить удар по не идентифицированному объекту в мирное время запрещено.

Вчера по территориям Украины был нанесён массированный обстрел, состоящий из сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, а издание Forbes уже успело оценить стоимость всех выпущенных воздушных средств. Тогда же появилась в Вооружённых силах Польши сообщили о фиксировании неопознанной летающей цели, которая вторглась в воздушное пространство страны.

Пресс-секретарь оперативного командования Вооружённых сил Польши Яцек Горышевский дал комментарий по ситуации, подтвердив, что военным действительно удалось зафиксировать неопознанный беспилотный летательный аппарат, пересёкший польско-украинскую границу во время массированного обстрела по украинским территориям. Тем не менее военные не ликвидировали цель.

По словам польского офицера, в Вооружённых силах страны постоянного отслеживали цель с помощью радиолокационных средств, планируя запросить разрешение на её уничтожение. Однако в конце концов военные отказались сбивать дрон, поскольку «не удалось установить визуальный контакт» с ним.

Иначе говоря, польские силы не смогли идентифицировать цель, а законодательство в мирное время требует того, чтобы все подлежащие уничтожению воздушные объекты были идентифицированы. Отсутствие возможности установить визуальный контакт для подтверждения военной цели было связано с плохими погодными условиями, препятствующими этому.