Она была направлена в первую очередь на объекты критической инфраструктуры.











Вчера российская армия провела массированный обстрел украинских территорий, в котором задействовала 236 единиц оружия: 127 ракет и 109 ударных беспилотных летательных аппаратов. Основой целью данной атаки стала критическая инфраструктура Украины. Украинские власти сообщают о сбитии порядка 80% воздушных целей, но тем не менее последствия атаки уже ощущаются и в стране введены отключения света для населения.

Топ-менеджер украинских энергокомпаний в разговоре Forbes признал, что даже несмотря на работу противовоздушной обороны, были поражены десятки энергетических объектов «Укрэнерго». Однако он акцентирует внимание на том, что последствия вчерашней атаки могли быть ещё больше, если бы украинские противоракеты не сбили воздушные цели над объектами электрогенерации, которые были серьёзно повреждены во время прошлых атак.

Владимир Зеленский назвал комбинированный удар 26 августа одним из самых больших, учитывая количество задействованных воздушных средств. В Forbes оценивают стоимость российской массированной атаки в 1,2 - 1,3 миллиарда долларов, учитывая, что пуск 8 июля, где задействовали 38 ракет, обошёлся Москве в 200 - 250 миллионов долларов.