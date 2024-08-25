Окончательное решение должно быть принято до ноября.

В этом году, на фоне заявлений французского президента Эмманюэля Макрона, была поднята тема отправки европейских военных инструкторов на украинские территории для осуществления тренировочной миссии. Впоследствии российский президент Владимир Путин сообщил, что иностранные советники и инструктора уже присутствуют на территории Украины, но о них умалчивают. Тем не менее, в контексте решения о Европейской миротворческой миссии идёт речь о более глобальной отправке инструкторов для обучения мобилизованных украинцев.

Издание Welt am Sonntag пишет, что впервые этот вопрос будет официально поднят на заседании министров иностранных дел и обороны Европейского союза, а также во время встречи комитета по политике и безопасности союза, которая запланирована на 27 августа.

Предполагается, что обсуждение будет происходить с целью продления мандата Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая на текущий момент является менее глобальной. В рамках обсуждений будет поднят вопрос о её расширении, который позволит задействовать инструкторов уже на украинских территориях. По данным издания, в разработанном на основе этой ситуации документе авторы акцентируют внимание на том, что Украина ожидает пополнение своих Вооружённых сил 150 тысячами добровольцев, чтобы создать десять новых пехотных бригад.

При этом против этой идеи выступает Германия, Австрия, Венгрия, Мальта и Словения, когда свой голос «за» готовы отдать Франция, страны Балтии, Дания и Швеция.