Известно, что американские танки M1 Abrams оснащены бронёй из обеднённого урана, благодаря которой они обладают достаточной стойкостью к артиллерийским снарядам и FPV-дронам. Однако экспортный вариант техники, который и достался Вооружённым силам Украины, не предусматривает данный вариант защиты, поскольку Вашингтон опасался, что их секретные технологии попадут в руки России.

Как пишет издание Business Insider, украинским военным пришлось найти свой вариант, как усилить данную броню, чтобы танк имел хотя бы какую-то защиту от боеприпасов на фоне интенсивных атак в зоне боевых действий. Американская техника, включая танки M1 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, оснащены защитными экранам. Как отмечает в разговоре с изданием отставной полковник британской армии Хамиш де Бреттон-Гордон, модернизация американских танков на самом деле крайне простая, но тем не менее все равно эффективная. Он подчеркнул, что из-за снятия американцами так называемой «секретной брони» необходимость в дополнительных средствах защиты была первостепенной.

В интернете есть достаточно изображений, где военная техника украинской и российской армии оснащается советскими «Контактами», сетками и другими достаточно примитивными защитными средствами.