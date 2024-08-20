Зеленский утверждает, что никто бы не вторгся на российскую землю, если бы США дали разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России.

Недавно издание The Economist опубликовало статью, в которой рассказало о подготовке Вооружёнными силами Украины вторжения в Курскую область. В материале подчёркивается, что Владимир Зеленский после успешного прорыва российской государственной границы начал возлагать надежды на дальнейший успех этой операции.

В этот раз Зеленский выступил с новым заявлением, в котором вновь пожаловался на замедление военных поставок и решений, связанных с применением западного оружия. В частности, Зеленский выделил наболевший вопрос запрета на удары по аэродромам и военным объектам, расположенными в глубине российских территорий.

Более того, Зеленский утверждает, что главной причиной вторжения в Курскую область стало как раз таки промедление Соединённых Штатов Америки и отказ предоставлять разрешение на дальние удары по России. Он считает, что «нулевая реакция» со стороны российского президента Владимира Путина указывает на отсутствие причин не давать Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России.

Ранее Владимир Зеленский называл основной целью вторжения в Курскую область создание буферной зоны на границе с Сумской областью. Однако пока такого достичь украинская армия не смогла, наоборот, количество ударов по приграничным территориям авиационными бомбами значительно увеличилось.