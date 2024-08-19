Украинские военные до последнего не были в курсе запланированного , пока им не выдали оружие и не отправили отрабатывать ведение боёв на макетах российских деревень.

Вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область стало неожиданностью для общественности, а как позже выяснилось, и для стран Запада. Американские власти утверждают, что не знали о готовящемся прорыве российской государственной границы и не принимали участия в планировании удара. При этом Вашингтон считает действия Киева уместными и разрешает применять своё оружие на российских территориях.

Издание The Economist, ссылаясь на собственные источники, рассказало о том, как готовилась попытка прорыва границы в Курской области. Сразу отмечается, что в качестве возможной цели рассматривалась и Брянской область, но в конечном итоге прорыв был совершён в другом месте.

По данным издания, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский делился планами вторгнуться в Курскую область с ограниченным кругом лиц. Речь идёт о руководстве служб безопасности и армейских генералах, причём даже беседы с Владимиром Зеленским проходили без участия Генерального штаба. Главное управление разведки Министерства обороны Украины, обычно специализирующееся на операциях за рубежом, было подключено в самый последний момент, до этого разведывательные функции выполняла армейская разведка.

The Economist подчеркнули, что принимающие участие во вторжении украинские военные тоже до последнего были не в курсе запланированного. Первые подозрения, что их готовят к чему-то серьёзному, возникли у них только после получения нового западного оружия и отработки ведения боевых действий на макетах, которые, как выяснилось позже, представляли собою макеты российских деревень.

На Западе были не в курсе планов Сырского - указывается в материале издания. Более того, прошлые две операции украинского генерала на российских территориях не были реализованы, поскольку о первой узнали в российской разведке, а вторую поступил приказ отменить. Тем не менее поставленные перед фактом, что всё уже свершилось, западные страны не смогли возразить действиям Киева в Курской области.

Примечательно, что, по данным The Economist, Владимир Зеленский оказался воодушевлён проведённой Сырским операцией и рассчитывает на большие успехи, чем есть сейчас. Впрочем, на текущий момент продвижение украинских военных затруднено.