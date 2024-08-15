Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Недавно американский президент Джо Байден впервые за более чем неделю упомянул наступление Вооружённых сил Украины в Курской области, подчеркнув, что не станет комментировать данные событие и назвал их «настоящей дилеммой». До этого ряд чиновников из Министерства обороны Соединённых Штатов Америки также отказались рассказывать какие-либо детали, предложив журналистам обратиться за подробностями к украинским властям.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время своего выступления упомянула действия украинской армии в Курской области, сразу отметив, что Вашингтон не принимал участие в планировании операций на российских территориях и не планирует делать этого. Тем не менее американские власти продолжат оказывать военную помощь Киеву.

реклама

Американский чиновник по примеру представителей Пентагона и других американских официальных лиц предложила за всеми подробностями событий в Курской области обратиться к Киеву.

Ранее в Пентагоне сообщили о продолжении контактов с украинскими властями, чтобы выяснить, какие цели и задачи Киев преследует во вторжении на территории России. Никаких подробностей по ситуации он также не рассказал.