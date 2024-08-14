Прошло уже больше недели после прорыва российской государственной границы, но в Вашингтоне так и не могут понять, зачем украинцы это сделали.

После того, как стало известно о наступлении Вооружённых сил Украины в Курской области, в Соединённых Штатах Америки заявили о непричастности к этому инциденту, подчеркнув, что сами разбираются в ситуации. Тем не менее Вашингтон не против того, что украинская армия использует американское оружие для ударов по российским приграничным территориям.

С момента вторжения на территорию России украинскими войсками прошло уже более недели, но в Пентагоне до сих пытаются установить цели вылазки ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства генерал Патрик Райдер.

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По словам американского чиновника, у Вашингтона нет никакой информации, которой он мог бы поделиться с общественностью. Он добавил, что с этим вопросом следовало бы обратиться к украинским властям. Однако Райдер отметил, что американские власти продолжают поддерживать контакт с украинскими властями, чтобы получить информацию о дополнительных подробностях и целях операции на российских территориях.

На вопросы про то, заставил ли Москву инцидент с прорывом российской государственной границы перебросить подразделения с зоны боевых действий на защиту Курской области, американский генерал ответил, что не имеет понятия. Он утверждает, что в Пентагоне занимаются лишь тем, чтобы удовлетворять военные потребности украинской армии, речи о вмешательстве в суверенную операцию не идёт.

Патрик Райдер заключил, что на текущий момент Киев продолжает действовать в рамках принятой в Вашингтоне политике по использованию американского оружия. Каких-либо изменений, в том числе связанных с увеличением дальнобойности поставленных Вооружённым силам Украины вооружений, не произошло.