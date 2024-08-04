Штаб республиканца настаивает, чтобы платформой для диалога был республиканский канал, а штаб демократа - на демократическом канале.

Известно, что в рамках предвыборной кампании бывшего кандидата от Демократической партии Джо Байдена было запланировано два тура предвыборных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Первые дебаты состоялись на телеканале CNN, а вторые должны были пройти на площадке ABC уже 10 сентября.

Тем не менее после смены кандидата от Демократической партии Дональд Трамп сообщил об аннулировании договорённостей, настаивая на смене телеканала. Американский политик договорился с изданием Fox News, лояльным к Республиканской партии, чтобы они провели дебаты уже 4 сентября. Своё решение кандидат объяснил тем, что ABC необъективны, лояльны к демократам и пытаются заработать на дебатах десятки миллионов долларов.

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Предвыборный штаб Камалы Харрис не согласился с предложением Трампа, призвав его придерживаться договорённостей и принять участие в дебатах 10 сентября на телеканале ABC. В штабе заверили, что Харрис будет присутствовать на телеканале ABC в заранее утверждённое время, чтобы обратиться к нации, даже если Трамп откажется от дебатов.

Интересно, как из фразы (сказанной Трампом - ред.) «в любое время в любом месте» (речь о времени и месте проведения дебатов - ред.) получается «в определённое время в определённом безопасном для него месте», - написала в своих социальных сетях Камала Харрис.

Очевидно, что место проведения предвыборных дебатов имеет значение, поскольку постоянные телезрители сформируют существенную долю голосов по итогам диалога. Если дебаты состоятся на республиканском канале - у кандидата от республиканцев будет больше шансов выиграть, на демократическом - у кандидата от демократов. Вполне вероятно, что политики согласятся найти нейтральную площадку, которую будут готовы обоюдно признать.