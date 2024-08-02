Украинские власти хотят получить предпосылки для мирного соглашения.

Недавно Владимир Зеленский признал, что вернуть все территории на поле боя невозможно, но это можно сделать дипломатическим путём. И, по его словам, подготовка к второму саммиту мира, где может присутствовать Россия, осуществляется.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал подробности запланированной мирной конференции. Он сразу подчеркнул, что таким образом Киев планирует завершить боевые действия, установив с Москвой справедливый мир. При этом украинские власти хоть и надеются завершить конфликт на втором саммите, в идеале для них будет получить хотя бы предпосылки для завершения боевых действий.

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Украинский чиновник назвал крайне важным присутствие Китая, который, по его мнению, является глобальным игроком, имеющим реальное влияние на Россию. Второй саммит мира должен пройти не в Швейцарии, как предполагалось, а в одной из стран Глобального Юга, вероятнее всего даже на Ближнем Востоке, чтобы продемонстрировать единство всего мира.

Очевидно, что все визиты украинских чиновников в Китай проходили не просто так и таким образом Киев желает заручится поддержкой «нейтральной страны», которая напрямую не оказывает военную помощь ни одной из сторон российско-украинского конфликта.

Ране пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что мирные конференции с участием России пока что не готовятся.