Конфискованные доходы уйдут на компенсацию странам-участникам Европейского союза за поставки вооружения.

Вчера стало известно о выделении Европейским союзом первого транша, профинансированного за счёт доходов от замороженных российских активов, о чём сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В рамках этого транша европейцы должны отправить Вооружённым силам Украины оружие на 1,5 миллиарда евро.

При этом в Европейской комиссии разъяснили, что Киев не будет получать средства от замороженных российских активов напрямую. Конфискованные доходы будут распределены между европейскими фондами, в частности Европейским фондом мира и Украинским фондом для поддержки военного потенциала Украины, чтобы компенсировать расходы стран-участников на закупки вооружения.

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В соответствии с утверждённым планом, порядка 90% полученных средств от активов уйдут на покупку оружия, а оставшиеся 10% - на восстановление Украины.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Киев блокирует транзит российской нефти, чем создаёт угрозу для венгерской энергосистемы, в Брюсселе могут забыть о снятии вето на использование 6,5 миллиардов евро для компенсации расходов стран-участников от поставок оружия Украине.