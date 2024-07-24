Речь идёт о снятии ограничений с транзита российской нефти через украинские территории.

Недавно украинские власти ввели новые санкции против российской нефтяной компании «Лукойл», чем заблокировали транзит российской нефти через территорию Украины и поставили под угрозу энергоснабжение Венгрии, зависящей от энергоносителей из России. Венгерские власти пока не знают, как решить проблему в долгосрочной перспективе, поэтому требуют от Киева снять ограничения на транзит.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европейском союзе могут забыть о снятии вето Будапешта на выделение 6,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира компенсации странам-участникам за поставки оружия Украине, пока Киев блокирует транзит российской нефти. За счёт этого фонда украинские власти получали оружие от ряда государств, рассчитывающих на компенсации.

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В случае же, если украинские власти решат этот вопрос, то снятие вето встанет на обсуждение. По словам венгерского министра, выделение Киеву денег на оружие, когда он угрожает венгерскому энергоснабжению, является невозможным.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия принципиально не торопится замещать российскую нефть, поскольку при текущих обстоятельства Украина может заблокировать любой транзит энергоносителей из России на следующий же день после заключения контракта между сторонами. Он допустил, что это может произойти и с другой компанией (вероятнее всего - тоже российской), с которой свяжется Будапешт для осуществления поставок нефти.