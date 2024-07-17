Однако с недавним покушением это никак не связано.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американская разведка получала информацию о планах Ирана ликвидировать экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и бывшего Государственного секретаря страны Майка Помпео. При этом «иранский след» в недавнем покушении на Дональда Трампа американцы не увидели.

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По данным издания, на фоне полученных данных Секретная служба усилила меры по обеспечению безопасности вокруг Трампа. Впрочем, это не помогло предотвратить покушение 20-летнего Томаса Мэтью Круксса, что уже говорить о том, если бы Тегеран реально планировал ликвидировать экс-президента.

При этом остаётся непонятным, получал ли предвыборный штаб Дональда Трампа предупреждения о возможной угрозе.

Источники издания также сообщают, что Секретная служба неоднократно рекомендовала Трампу воздержаться от проведения уличных митингов (встреч), поскольку они представляют большую опасность, чем другие мероприятия подобного рода, которые можно контролировать. Отмечается, что команда политика в какой-то момент прислушалась к рекомендациям и прекратила неофициальные мероприятия спонтанного характера, на которых гости не проходили проверку службы.