Он считает, что Пекин мог бы серьёзно повлиять на Москву.





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Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что российско-украинский конфликт мог бы завершиться гораздо быстрее, если бы Соединённые Штаты Америки и Китай отбросили в сторону разногласия и совместно выступили в качестве посредников для мирного урегулирования.

По мнению Зеленского, Пекин имеет серьёзное влияние на Москву, учитывая зависимость России от китайского экспортного рынка. При этом Зеленский считает, что на переговорах лично российский президент Владимир Путин присутствовать не будет, хотя его явку на следующий Глобальный саммит мира он не исключает.

Помимо этого Владимир Зеленский подтвердил, что отказался от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пойти на режим прекращения огня в зоне боевых действий, чтобы таким образом ускорить начало переговорного процесса. Связано это с форой, которую предоставит Киев российской армии, когда даст им возможность перегруппироваться.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин мог бы закончить российско-украинский конфликт благодаря одному лишь звонку, потребовав от Москвы как можно быстрее начать переговорный процесс.