Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре Bloomberg подчеркнул значимость позиции Китая для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Он утверждает, что китайский лидер Си Цзиньпин мог бы одним телефонным звонком российскому президенту Владимиру Путину завершить боевые действия.
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По его мнению, Москва не смогла бы отказать Пекину в случае такого призыва, так как зависит от сотрудничества с Китаем. С аналогичным мнением финский президент выступал ещё на Глобальном саммите мира в Швейцарии, обратившись к китайским властям поспособствовать мирному урегулированию.
На текущий момент ситуация с мирным урегулированием российско-украинского конфликта сложная, поскольку обе сторона заняли такую позицию, которую противоположная сторона считает неприемлемой.
Ранее Владимир Зеленский во время беседы с посетившим Киев премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказался от его предложения ввести режим прекращения огня в зоне боевых действий, чтобы ускорить начало переговорного процесса. Глава венгерского правительства отметил, что не навязывал свою идею Зеленскому и выслушал его аргументы по этому поводу.