Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдёт ежегодный саммит НАТО, в котором примут участие 32 страны-участника североатлантического альянса и приглашённые лица. Особенность мероприятия в том, что оно посвящено 75-летию военного блока.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян сообщила, что Ереван получил приглашение на участие в саммите НАТО и принял его, пообещав присутствовать на нём. Помощник Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен также подтвердил, что приглашение были направлены Армении и Азербайджану на уровне министров иностранных дел.

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Стоит отметить, что это не первый случай, когда армянские власти согласились присутствовать на мероприятиях и учениях, организованных североатлантическим альянсом. В то же время от деятельности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) страна пока что отказывается.

Ранее в Национальном собрании Армении сообщили об отсутствии намерений у Еревана брать курс на присоединение в состав НАТО или выходить из ОДКБ. При этом страна продолжит укреплять сотрудничество с североатлантическим альянсом, объясняя это идущей ещё с 90-х годов политикой.