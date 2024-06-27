Страна продолжит сотрудничество с североатлантическим альянсом, но переходить эти рамки не будет.

После аннексии Нагорно-Карабахской Республики власти Армении объявили о приостановлении деятельности в рамках своего членства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая и до этого была не сказать что активная. В то же время Ереван продолжает наращивать сотрудничество с Западом и участвует в учениях НАТО.

На фоне этого появилась вероятность, что в один момент Армения заявит о желании вступить в НАТО. Депутат Национального собрания страны из правящей коалиции «Гражданский договор» Алексей Сандыков опроверг такую вероятность, подчеркнув, что на повестке обсуждений не стоит ни выход из ОДКБ, ни присоединение к североатлантическому альянсу. Однако Сандыков отметил, что Ереван сохраняет курс на укрепление сотрудничество с НАТО, который «стар как этот мир».

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Армянский депутат считает, что Армения может одновременно быть членом ОДКБ, сохраняя при этом тёплые дружеские отношения с североатлантическим альянсом. Такая тенденция, по его словам, установилась в стране ещё в 90-х годах.

Стоит напомнить, что две недели назад Соединённые Штаты Америки повысил уровень сотрудничества с Арменией до стратегического партнёрства.