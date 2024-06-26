Страна хоть и зависит от Брюсселя, но идёт наперекор общепринятой политике союза и выступает против оказания помощи Украине.

С начала боевых действий на украинских территориях ряд решений Европейского союза были заблокированы Венгрией, которая хоть во многом и зависит от Брюсселя, но все равно идёт наперекор общепринятой политике союза по поддержке Киева. Будапешт своим правом вето блокирует семь решений, затрудняющих помощь Украине на общую сумму 6,6 миллиардов евро.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском союзе обсуждают, как обходить право вето Венгрии. Рассматриваются все варианты, начиная от отмены принципа единогласия (все решения должны быть приняты абсолютным числом стран-участников союза), заканчивая лишением премьер-министра страны Виктора Орбана права голоса.

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В первом случае в Брюсселе допускают использование положений договоров Европейского союза, требующих лишь квалифицированное большинство для принятия решений, а не единогласия. Помимо этого Будапешт могут заставить более подробно аргументировать свою позицию при применении права вето.

Другой вариант, о котором сообщает Financial Times, предполагает бойкот министерских встреч, организованных в Венгрии с целью давления. Есть также сторонники полного лишения Будапешта права голоса, для чего есть основания - в стране зафиксировано нарушение закреплённых в Европейском союзе демократических ценностей, что по сути является одной из причиной применения седьмой статьи Договора о Европейском союза.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о найденном способе обойти вето Венгрии при принятии решений. Он не раскрыл, каким именно образом Брюссель планирует это сделать.