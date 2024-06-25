Отмечается, что лазейка будет сложная в реализации, но рабочая.





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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе разработали юридический план по обходу вето Венгрии, чтобы разрешить закупку оружия Украине за счёт замороженных в Европе российских активов. Он добавил, что это может также помочь в осуществлении выплат Киеву на 50 миллиардов долларов «Большой семёрки», которые планируют компенсировать доходами от российских активов.

Боррель подчеркнул, что Будапешт фактически отказался от предварительной договорённости об откладывании доходов от замороженных российских активов, поэтому принимать участие в вынесении решения по использованию этих денег страна тоже не должна. Глава европейский дипломатии признал, что «обходной путь» сложный, но рабочий.

Помимо этого Жозеп Боррель рассказал о том, что Европейский союз предложил Венгрии соглашение, аналогичное заключённому между премьер-министром Виктором Орбаном с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, по поводу отказа от использования венгерских денег в оказании военной помощи Украине. В обмен Брюссель хотел, чтобы Будапешт самоустранился в голосованиях по военной помощи Киеву и не препятствовал их принятию.

Однако, как отмечает чиновник, Венгрия отказалась от такой сделки, объяснив это прочными связями с Россией.