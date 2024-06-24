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Nacvark
В Южной Корее назвали условие, при которых страна начнёт поставлять оружие Украине
Это возможно в случае передачи КНДР современных российских технологий в сфере ракетостроения.


Недавно появилась информация о том, что в Южной Корее пересматривают вопрос поставок летального оружия Вооружённым силам Украины на фоне углубления военного сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Позже южнокорейское издание Yonhap рассказало о планировании Сеулом поставок украинской армии артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которых у южнокорейской армии достаточно.

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Советник южнокорейского президента по вопросам национальной безопасности Чан Хо Джин назвал условия, при котором Сеул больше не будет воздерживаться от военных поставок Киеву. По его словам, «зелёный свет» поставкам оружия украинской армии будет дан только в случае, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие или современные российские технологии в сфере ракетостроения.

Южнокорейский чиновник подчеркнул, что всё зависит от того, как будет действовать Москва в рамках военного сотрудничества с Пхеньяном. Он задался вопросом, останется ли какой-то сдерживающий фактор для Сеула, если российские власти всё же будут помогать КНДР в разработке высокоточного оружия.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнёрстве с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Данный документ предусматривает расширение сотрудничества в ряде сфер, в особенности что касается обороны и военных технологий.

#украина #южная корея
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