Страна имеет достаточно большой арсенал боеприпасов, который ещё не истощён военными поставками Киеву.





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Недавно была информация о том, что Южная Корея рассматривает возможность поставок Украине летального оружия, как ответ на заключённое между Россией и КНДР соглашение о взаимной обороне. Сеул пока не определился, каким именно образом он может начать поддерживать Киев, но рассматриваются все варианты.

Южнокорейское издание Yonhap, ссылаясь на источники в правительстве, пишет, что Сеул рассматривает возможность отправки Украине артиллерийских снарядов калибра 155-мм, а также средств противовоздушной обороны, необходимых украинской армии.

Как отмечает один из источников издания, объём поставок будет напрямую зависеть от масштаба сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Помимо этого страна желает посмотреть, каким будет реакция российских властей на такое решение.

С начала боевых действий на украинских территориях власти Южной Кореи не отправляли Украине летальное оружие, ограничиваясь лишь гуманитарной помощью и другими поставками нелетального характера. При этом страна обладает достаточно большим арсеналом боеприпасов, который пока что ещё не был истощён от военных поставок Киеву, в отличие от европейских складов.