Сеулу будет интересно посмотреть, как Россия отреагирует на такое решение.





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С начала боевых действий на украинских территориях, Южная Корея имеющая существенный запас артиллерийских снарядов, отказывается поставлять Украине оружие, опираясь на политику непредоставления летальной помощи иностранным государствам. В прошлом году Сеул рассуждал над тем, чтобы начать поставки вооружений Киеву, но в конце концов всё же отказался этой задумки.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Джин в разговоре южнокорейского издания Yonhap заявил, что в Сеуле планируют пересмотреть вопрос о предоставлении Украине летального оружия. Всё это на фоне заключённого между КНДР и Россией соглашения, предусматривающего обязательства оказать немедленную военную помощь в случае вторжения на территорию одной из сторон договора.

Южнокорейский чиновник подчеркнул, что Южная Корея продолжит сохранять неопределённость относительно типов вооружения, а о конкретных мероприятиях станет известно позже. Он также добавил, что Сеулу будет интересно посмотреть, как Россия отреагирует на такое решение по факту, а не раскрывать все планы заранее.

Стоит отметить, что в Соединённых Штатах Америки предпринимали попытки обеспечить поставки южнокорейского оружия, в частности боеприпасов, Украине через посредников. Тем не менее открытая возможность для поставок из Сеула даст возможность ещё одному государству, ранее не оказывающему помощь украинской армии, сделать это в полной мере.