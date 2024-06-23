Сейчас украинские военные могут быть по приграничным территориям России, если это является обоснованным.



Недавно была новость о том, что Вооружённые силы Украины получили разрешение от Соединённых Штатов Америки на применение американского оружия для ударов по российским территориям в пределах приграничной зоны (~100 километров) и только для предотвращения потенциального риска новых вторжений. При этом украинская армия может сбивать российские самолёты в воздушном пространстве России.

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Издание Associated Press, проведя беседу с рядом украинских командиров, пишет, что Киев оказывает давление на Соединённые Штаты Америки с целью ещё большего ослабления установленного запрета на использование американского оружия, в частности дальнобойных ракет ATACMS, для ударов по российским территориям.

Несмотря на ослабление запрета, украинские командиры настаивают на том, чтобы им разрешили атаковать американским оружием вглубь России. С подобным тезисом выступил командир артиллерии в Харьковской области с позывным «Гефест», который утверждает, что при текущих обстоятельствах у командования «связаны руки»

По мнению украинского офицера, если бы Вашингтон снял все ограничения на применение ATACMS, то Вооружённые силы Украины могли бы начать атаковать командные пункты российских бригад и всю северную группировку, поскольку все эти цели размещены в пределах досягаемости американского оружия. Что касается других видов оружия, то, как отмечает «Гефест», они не способны поражать цели настолько далеко.