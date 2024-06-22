Недавно издание Politico писало об ослаблении запрета Соединённых Штатов Америки на применение по российским территориям поставляемого Украине американского оружия. Киев смог добиться разрешения на удары не только по граничащим с Харьковской областью военным целям на российских территориях, но и на других участках линии боевого соприкосновения, где есть угроза наступления России.
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Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в украинском и американском правительстве сообщает, что Вашингтон установил ограничение на удары вглубь России - 100 километров от российско-украинской границы. Об этом рассказали представители министерства обороны Украины, которые подчёркивают, что такого расклада все равно недостаточно.
В то же время американские чиновники, с которым беседовали The Washington Post, не подтверждают существование какого-либо ограничения. Однако назвать точное расстояние, в рамках которого можно наносить удары американским оружием, они тоже не смогли.
В случае, если информация соответствует действительности, это означает, что российские аэродромы находятся вне досягаемости американского оружия, и, соответственно, современные российские истребители не будут передислоцироваться вдаль от линии боевого соприкосновения ради их безопасности в ущерб эффективности применения.
На текущий момент известно, что выданное Вашингтоном разрешение на удары по территории России предназначено для предотвращения последующих наступлений российской армии и сбитии воздушных целей, которые используются для осуществления атак на украинские территории.