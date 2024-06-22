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Nacvark
The Washington Post: США разрешили Украине наносить ударь вглубь России только в пределах 100км
Это означает, что российские аэродромы не могут быть атакованы американским оружием.


Недавно издание Politico писало об ослаблении запрета Соединённых Штатов Америки на применение по российским территориям поставляемого Украине американского оружия. Киев смог добиться разрешения на удары не только по граничащим с Харьковской областью военным целям на российских территориях, но и на других участках линии боевого соприкосновения, где есть угроза наступления России.

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Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в украинском и американском правительстве сообщает, что Вашингтон установил ограничение на удары вглубь России - 100 километров от российско-украинской границы. Об этом рассказали представители министерства обороны Украины, которые подчёркивают, что такого расклада все равно недостаточно.

В то же время американские чиновники, с которым беседовали The Washington Post, не подтверждают существование какого-либо ограничения. Однако назвать точное расстояние, в рамках которого можно наносить удары американским оружием, они тоже не смогли.

В случае, если информация соответствует действительности, это означает, что российские аэродромы находятся вне досягаемости американского оружия, и, соответственно, современные российские истребители не будут передислоцироваться вдаль от линии боевого соприкосновения ради их безопасности в ущерб эффективности применения.

На текущий момент известно, что выданное Вашингтоном разрешение на удары по территории России предназначено для предотвращения последующих наступлений российской армии и сбитии воздушных целей, которые используются для осуществления атак на украинские территории.

#россия #украина #сша
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