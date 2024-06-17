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Nacvark
Зеленский: Первые F-16 из Дании поступят в ближайшее время
О том, когда именно стоит ожидать поставок - он не уточнил.


Владимир Зеленский по итогам обсуждений с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что уже в ближайшее время американские истребители датских военно-воздушных сил поступят на вооружение Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что во время встречи на Глобальном саммите мира у них была возможность обсудить ход запланированных поставок.

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Когда именно поступят американские истребители - Зеленский не уточнил. Известно, что первыми страна получит самолёты от Дании и Нидерландов, но для введения их в эксплуатацию необходимо завершить обучение украинских пилотов, которое затянулось из-за ограниченной учебной программы в Соединённых Штатах Америки и Европе. В то же время нидерландское правительство готово начать поставки после того, как истребители отправят датчане.

Ранее издание Bild писало, что Вооружённые силы Украины сменили стратегию, пытаясь акцентировать своё внимание не на удержании территорий, а снижении эффективности российской противовоздушной обороны, чтобы задействовать американские истребители F-16 и вернуть утраченные территории за счёт превосходства в воздухе.

#украина #зеленский #f-16 #дания
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Зеленский анонсировал уже в ближайшее месяцы проведение нового саммита мира, куда пригласят и Россию
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