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Nacvark
Bild: ВСУ пытаются подорвать эффективность ПВО России, чтобы применять F-16 после их прибытия
Однако, это вряд ли изменит ситуацию.


OSINT-аналитик Bild Юлиан Рёпке прокомментировал недавнюю информацию от украинских медиа-ресурсов касаемо уничтожения российских систем противовоздушной обороны, объяснив, что это является новой стратегией Вооружённых сил Украины, направленной на введение в эксплуатацию американских истребителей F-16.

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По словам немецкого аналитика, украинская армия практически ежедневно наносит удары по российской противовоздушной обороне, отдавая этому предпочтение больше, чем удерживанию населённых пунктов на Донбассе. Связано это с тем, что будущие наступательные операции в зоне боевых действий напрямую связаны с превосходством в воздухе.

Бывший офицер Бундесвера Нико Ланге в разговоре Bild резюмирует тщательную подготовку украинскими военными своих истребителей Су-24, оснащённых французско-британскими ракетами Storm Shadow, к использованию. Их вылеты сопровождаются диверсионными, специальными и другими операциями, чтобы оружие применялось с максимальной точностью, ведь его количество ограничено.

Что касается новой стратегии украинской армии, Юлиан Рёпке называет сразу несколько её нюансов: первый - российская армия обладает таким количеством противовоздушной обороны, которую Украина не сможет поразить, а точного срока ввода в эксплуатацию американских истребителей F-16 до сих пор нет.

#россия #украина
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