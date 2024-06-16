Что касается швейцарского саммита, то он якобы предназначен для того, чтобы заложить основу.

С 15 июня в курортном швейцарском городе Бюргеншток начался Глобальный саммит мира, на который не была приглашена Россия и Белоруссия. В связи с этим ряд стран, в частности Китай, отказались принимать участие в мероприятии, поскольку они считают необходимым проведение мирной конференции с участием обеих сторон российско-украинского конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита «Большой семёрки» (G7) заявил, что на следующие мирные саммиты уже будет необходимо приглашать Россию. По его словам, текущий саммит в Швейцарии предназначен для того, чтобы заложить основы для будущих контактов. При этом он видит необходимость в участии российской стороны, когда речь идёт именно о мирных переговорах, подразумевающих заключение соглашений соответствующего характера.

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Украинские власти неоднократно подчёркивали, что готовы пригласить Москву на обсуждение украинской формулы мира уже после того, как она наберёт поддержку среди других стран. По большей степени идёт речь об ультимативном предложении, которое, по задумке Киева, должно получить одобрение мирового сообщества, тем самым оказав дополнительное давление на российские власти.

Тем не менее, в России заявили об отсутствии намерений обсуждать украинскую формулу мира, как единственный сценарий завершения боевых действий.