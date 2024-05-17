Он считает, что в новом наступлении России виноват весь мир.





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Президент Украины Владимир Зеленский после недавнего визита Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена, который в рамках своего служебного визита даже успел исполнить песню на гитаре в одном из подземных баров Киева, дал интервью изданию ABC News, ответив на вопросы по ситуации в Харьковской области.

Интервью было взято в городском госпитале, где в тот момент находились журналисты издания и сам украинский президент, посетивший палаты с ранеными. Отмечается, что обстановка была спешная и Зеленский со своей службой безопасности оперативно меняли местоположение, не задерживаясь долго в одном месте.

Владимир Зеленский признал, что ситуация в Харьковской области серьёзная, а Украина не может позволить себе потерять Харьков. В то же время, когда его спросили виноваты ли в сложившихся обстоятельствах Соединённые Штаты Америки с задержкой военной помощи или кто-то другой, он заявил, что виноват в этом весь мир, давший России возможности для наступления.

Что касается разрешения ситуации, то тут украинский президент сообщил, что если Запад предоставит украинской армии две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, то им удастся сдержать наступление в Харьковской области, разместив системы противовоздушной обороны в регионе. Нюанс в том, что даже если западные страны резко найдут свободные комплексы, то их передача займёт не один месяц.