Американский чиновник исполнил рок-песню Нила Янга "Rockin' In The Free World".

Вчера стало известно о прибытии в Киев Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена, который встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной помощи и ситуацию в зоне боевых действий. Помимо прочего издание The Wall Street Journal пишет, что американский чиновник хотел выяснить, как американская военная помощь может помочь Украине на поле боя.

После встречи с рядом украинским чиновников, Блинкен решил погрузиться в неформальную обстановку и отправился в один из местных подземных баров. Всё бы ничего, но глава американского внешнеполитического ведомства даже дал концерт с местной группой, исполнив песню «Rockin' In The Free World» («Рок в свободном мире») канадского рок-исполнителя Нила Янга. Примечательно, что песня написана в протест американской общественности.

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На видео видно, как чиновник играет на гитаре вместе с выступавшими артистами. Это не первый случай, когда ему приходилось брать гитару. Последний раз публично он делал это 7 месяцев назад, когда исполнял серенаду в Государственном департаменте.

Энтони Блинкен неоднократно выделялся своими спонтанными визитами в общественные места. Так, например, в 2023 году чиновник посетил ресторан сети фаст-фудов McDonald`s, открытию которого сам косвенно поспособствовал.