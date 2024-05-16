Австрийский банк предупреждают о риске отключения от международной банковской системы.

Издание Reuters пишет о том, что Соединённые Штаты Америки оказывают давление на австрийский банк Raiffeisen Bank International, предупреждая его о риске утратить доступ к американской финансовой системе, то есть к долларовым транзакциям. Об этом в письменном предупреждении компании сообщил заместитель министра финансов страны Уолли Адейемо. Отмечается, что предупреждение последовало после многомесячного давления.

По данным издания, американский чиновник обеспокоен расширением банковской деятельности компании в России, а также её планами заключить сделку с компанией Strabag на полтора миллиарда долларов. После получения предупреждения Raiffeisen Bank International свернули сделку, но американские власти по-прежнему сохраняют опасения по поводу российского бизнеса компании.

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При этом компания также подвергается давлению со стороны Европейского центрального банка, который уделяет внимание европейским банкам, имеющим дочерние компании в России.

Источники Reuters подчёркивают, за последнее время Raiffeisen Bank International значительно сократили свою деятельность в России, предприняв меры для снижения рисков попасть под санкции. Однако в штатах уверены, что реальные действия со стороны австрийского банка по работе в России не соответствуют их заявлениям.