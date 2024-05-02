Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский считает, что таким образом европейцы смогут не полагаться на США.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире польского телевиденья предложил ЕС создать первую тяжёлую бригаду быстрого реагирования, направленную на реагирование в случае чрезвычайной ситуации в регионе. Таким образом европейцы больше не будут надеяться на помощь Соединённых Штатов Америки при любом региональном конфликте.

По мнению польского министра, не во всех ситуация Брюссель должен обращаться за помощью к Вашингтону. Очевидным примером событий, где европейцы могут разобраться сами, он называет ситуацию на Балканском полуострове и Северной Африке.

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За текущее десятилетие неоднократно звучали призывы создать единую европейскую армию, поскольку «американский оборонный зонтик» стал ненадёжен. Выражается это вилянием внутренней политики в штатах на гарантии европейской безопасности. Проще говоря, приход условного кандидата Дональда Трампа может сменить политику Вашингтона по вопросам Европы и европейцы в один миг могут остаться без защиты. В частности об этом говорил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В прошлом месяце Радослав Сискорский сообщал, что в Европе появятся силы быстрого реагирования под наименованием «Европейский легион», численность которого в этом году достигнет цифры от пяти до десяти тысяч человек.