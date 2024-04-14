Дефицит электроэнергии в энергосистеме неизбежен, поэтому приходится искать способы покрыть его.





С марта 2024 года ряд важных объектов энергетической инфраструктуре Украины получили повреждения, в связи с чем в энергосистеме страны возникли определённые сложности. Однако они могли быть ещё хуже, если бы не одно «но», о котором пишет французское издание Le Mondo.

Несмотря на то, что подстанции сейчас защищаются дополнительными средствами, например бетонными блоками, мешками с песком и железными сетками, всё это позволяет противодействовать атакам беспилотников, но никак не ракет. По этой причине дефицит электроэнергии неизбежен и компенсируется он за счёт импорта со стран Европейского союза.

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Директор по коммуникациям государственного оператора «Укрэнерго» Мария Цатурян утверждает, что если бы Украина не была интегрирована в европейскую энергосистему, то в таком случае отключений света в украинских городах было бы гораздо больше.

Немаловажную роль в борьбе с последствия российский атак играют автономные источники питания, в том числе модульные трансформаторы, переданные западными партнёрами для оборудования больниц и других важных учреждений. Что касается предпринимателей, то их бизнес во время отключений обходится бензиновыми генераторами.

Украинский эксперт из аналитического центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что если Киев не получит новые системы противовоздушной обороны, то к следующей зиме многим украинцам придётся уехать из городов на востоке и юге страны.