Сейчас судно направляется в территориальные воды Ирана.





реклама

Ещё с осени прошлого года судна, связанные с Израилем, начали перехватываться йеменской военизированной организацией «Ансар Аллах» в Красном море. В этот раз Военно-морские силы элитного иранского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе (недалеко от арабского эмирата Фуджейра) контейнеровоз MSC Aries.

Уточняется, что корабль ходит под флагом Португалии, но фактически он принадлежит британской компании Zodiac Maritime, являющейся частью Zodiac Group, принадлежащей израильскому бизнесмену-миллиардеру Эялю Оферу.

Сейчас захваченное судно направляется в территориальные воды Ирана. Изначально корабль с экипажем в 25 человек должен был двигаться из Объединённых Арабских Эмиратов в Индию.

В ответ на иранские действия Израиль потребовал от Европейского союза признать КСИР террористической организацией за подобные пиратские операции. Стоит отметить, что подразделение признано террористическим в Соединённых Штатах Америки, Саудовской Аравии и Бахрейне.

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) предупредили о необходимости сохранять бдительность и сообщать о всех подозрительных случаях организации.