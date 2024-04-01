Они пробудут в стране всего до 5 апреля.

После аннексии Нагорно-Карабахской республики Азербайджаном армянские власти, в частности премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявили о необходимости поиска новых союзников в сфере безопасности, а надежду на одну Россию в этом вопросе он счёл ошибкой. С тех пор армянское правительство фактически приостановило участие в процессах ОДКБ, но при этом продолжает наращивать сотрудничество с американскими и европейскими партнёрами.

Министерство обороны Армении сообщило о прибытии инструкторов из Соединённых Штатов Америки в рамках двустороннего оборонного сотрудничества. отмечается, что группа прибыла 1 апреля и пробудет в стране до 5 апреля. За это время будут проведены учения и произведён обмен опытом в области связей с общественностью и коммуникации.

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Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в эфире армянского телевиденья заявил, что основными партнёрами для армянского государства вляются Соединённые Штаты Америки и страны Европы. Он подчеркнул, что армянские власти не отворачиваются от России, а лишь хотят укрепить свою безопасность и продолжить развитие по демократическому пути.

На текущий момент Армения не рассматривает вступление в НАТО, но при этом не планирует возобновлять своё участие в ОДКБ, пока не получит ответ о зоне ответственности оборонного блока на армянских территориях.