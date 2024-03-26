Американские власти также назвали причастных к организации теракта в соответствии с их данными.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби, комментируя вопрос о возможном установлении диалога между Соединёнными Штатами Америки и Россией в сфере безопасности, заявил, что американские власти не планируют оказывать какую-либо помощь российским коллегам в сфере безопасности.

По словам американского чиновника, у американского правительства были лишь обязательства предоставить по террористическому акту в «Крокус Сити» все сведения, которыми они владеют. Как он утверждает, это и было сделано.

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Что касается «украинского следа», то тут Кирби настаивает на непричастности Украины к инциденту. Ответственность он возложил на запрещённую на территории России террористическую организацию Исламское государство (ИГИЛ), которая является одной из наиболее вероятных организаторов теракта, ведь её представители публиковали видео с террористами в здании «Крокус Сити» от первого лица.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов уже говорил, что Соединённые Штаты Америки не оказали никакого взаимодействия России по произошедшему террористическому акту.

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