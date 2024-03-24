Несмотря на выраженные соболезнования, американские власти не передают никаких сведений, известных ей о теракте в Подмосковье.

На фоне произошедшего террористического акта в «Крокус Сити», американские власти выразили свои соболезнования. Помимо этого они обвинили в совершении теракта «Исламское государство» (ИГИЛ), запрещённую на территории России террористическую организацию.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя взаимодействие с Соединёнными Штатами Америки по произошедшим событиям в Подмосковье, заявил, что американские власти не передавали никаких сведений в Москву о произошедшем.

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По словам российского дипломата, несмотря на распространённые через пресс-службы Государственного департамента и Белого дома сообщения, Соединённые Штаты Америки даже не выразили соболезнования россиянам через посольство.

Что касается появившегося 7 марта на сайте посольства Соединённых Штатов Америки предупреждения об угрозе террористических актов в Москве, российская дипломатическая миссия не получала никаких уведомлений. Впрочем, тут можно отметить, что тогда речь шла в основном об угрозе беспилотных летательных аппаратов, запускаемых Вооружёнными силами Украины.