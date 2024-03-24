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Теракт в «Крокус Сити Холл»: хронология событий и реакция международной общественности

Сегодня в России объявлен общенациональный траур по погибшим в событиях 22 марта 2024 года в Подмосковье. Что происходило в тот день и как на это отреагировали в мире - в этой статье.
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Введение

Всего несколько дней назад в России, в подмосковном торгово-выставочном и деловом центре «Крокус Сити» произошёл террористический акт, который можно назвать одним из самых трагических за историю современного российского государства. В момент атаки террористов в здании было от 6 до 7 тысяч россиян.

Сегодня, 24 марта 2024 года, в России объявлен общенациональный день траура по погибшим в ходе событий 22 марта. Что происходило в тот день, когда россияне пришли на концерт группы «Пикник», и стали жертвами массовой расправы, а также поджога центра, рассказывается в этой статье.

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Общее количество погибших на момент написания статьи оценивается в 133 человека, пострадавших - 154.

Хронология событий

Вечером 22 марта, в 20:15, появились первые кадры с места событий, заснятые очевидцами. Россияне могли наблюдать, как на входах в «Крокус Сити Холл» лежали трупы, но ещё тогда никто не мог подозревать, как будут развиваться события в последующие несколько часов.

На момент третьего звонка зрители концерта группы «Пикник» уже были в концертном зале, в который в тот момент прорывались вооружённые террористы, попутно расстреливая беззащитных людей в атриуме. В один момент люди поняли, что здесь происходит и начали прятаться под креслами или притворяться мёртвыми. Как окажется позже, всё это их не спасёт, ведь здание будет подожжено.

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Близко к 20:27 по территории концертного зала было разлито горючее, пронесённое террористами в рюкзаках. Оно быстро распространилось по кровле «Крокус Сити», а его тушение стало особой проблемой, ведь пожарные службы не могли работать до прибытия правоохранительных органов. Позже усугубившейся пожар ещё несколько раз проявлялся после полного тушения.

Впрочем, на этом моменте террористы уже начали покидать здание, а счёт пострадавших шёл тогда лишь на десятки. На месте уже были бригады скорой помощи.

Близко к 21:00 экстренные службы начали спасательную операцию, выведя из подвалов здания порядка ста человек. Заблокированные на крыше россияне были спасены с помощью подъёмных механизмов. Ситуация была осложнена давкой, ведь каждый пытался спасти свою жизнь. На фоне этого террористы фактически слились с пострадавшими и предполагается, что таким образом они попросту вышли из здания.

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На момент 22:13 Федеральная служба безопасности России обнародовало данные о погибших и пострадавших - 40 человек и 100 соответствующе. В 22:30 стало известно, что площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров

В полночь «Росгвардия» покинула «Крокус Сити» из-за задымления и невозможности находиться в помещении дальше. За время нахождения они отработали подземный паркинг, 1 и 2 этажи здания. Спасательная операция продолжиться до 24 марта, людей продолжат доставать из под завалов.

Задержание террористов

Наутро директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников отчитался о задержании 11 человек, 4 из которых - террористы. К этому моменту число погибших составляло 93 человека, количество пострадавших перевалило за сто. Уже в обед цифра погибших повысилась до 115 человек.

Главный редактор телеканала «RussiaToday» Маргарита Симоньян опубликовала видеозапись с допросом одного из террористов, который признался, что пошёл на расстрел мирных граждан и поджог здания за символическую сумму в полмиллиона рублей. Тогда же появились слухи, что задержанные - лица с паспортом Таджикистана.

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Министерство внутренних дел Таджикистана опровергло информацию, сообщив, что их люди не причастны к террористическому акту. Также были данные о том, что террористы могли следовать к российско-украинской границе, планируя пересечь её и укрыться на территории Украины.

В Совете федерации к этому моменту уже прозвучали призывы со снятием моратория на смертную казнь.

По одной из основных версий организаторами террористического акта выступило «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещённая на территории России террористическая организация). На момент 24 марта террористическая организация публикует кадры теракта, снятые от первого лица.

Реакция международной общественности

Соединённые Штаты Америки. В момент происходившего террористического акта в «Крокус Сити Холл» в Соединённых Штатах Америки заявили, что они не причастны к происходящему и выражают соболезнования погибшим. На следующий день в Государственном департаменте и Белом доме опубликуют сообщения с соболезнованиями и обвинят в происходящем запрещённую на территории России террористическую организацию ИГИЛ. Российской посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американские власти не отправили письмо с соболезнованиями россиянам на уровне посольства, а также не предоставили никаких сведений о теракте.

Великобритания. Британские власти осудили террористический акт. Примечательным является то, что 7 марта на сайте Министерства иностранных дел страны были предупреждении об опасности пребывания в России, где существует угроза терактов, однако тогда речь была в основном об активности украинских беспилотных летательных аппаратов, обломки которых падают на гражданскую инфраструктуру..

Европейский союз. Ряд европейских стран, в числе которых Германия, Франция, Италия, Испания, Чехия, Польша, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, а также другие, выразили свои соболезнования в связи с происходившим. Несмотря на затруднительные отношения европейских стран с Россией, многие лидеры признали ситуации ужасающей.

Америка. В Южной Америке прозвучали соболезнования от Бразилии, Аргентины, Колумбии, Чили, Венесуэлы, Эквадора, Уругвая, Перу и Парагвая. Власти Канады осудили теракт, выразили свои соболезнования.

Организация объединённых наций. В Совете безопасности приняли резолюцию, в соответствии с которой террористический акт признали «гнусным и трусливым», осуждение было в категорической форме.

Учитывая вышеописанное, большая часть стран мира, включая те, которые имеют не самые дружественные отношения с Россией, выразили свои соболезнования погибшим и пострадавшим, и осудили происходящее.

Российский триколор на сверхвысотном небоскрёбе «Бурдж-Халифа» в честь памяти о погибших

День траура 24 марта 2024 года

Сегодня в России объявлен общенациональный день траура, об этом сообщил российский президент Владимир Путин 23 марта. Все государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены, на телеканалах изменят эфирное вещание и уберут рекламу.

По территории стран несут свечки и цветы к образовавшимся стихийным мемориалам. В церквях пройдёт литургия по погибшим и пострадавшим в результате террористического акта в «Крокус Сити Холл»

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