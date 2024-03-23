Он акцентирует особое внимание на Польше и странах Балтии, имеющих общую границу с Россией.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью немецкому изданию Deutsche Welle заявил, что страны НАТО и Европейского союза должны подготовиться к длительному конфликту с Россией, учитывая текущие реалии.

По словам шведского министра, особенно это касается Польши и стран Балтии, имеющих общую границу с российским государством. Он также напомнил, что шведские власти имеют планы по направлению в Латвию механизированного батальона и укреплении морских сил на острове Готланд в Балтийском море. Для последней цели уже были привлечены воздушные и морские патрули подводными лодками.

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Тобиас Билльстрём уже говорил, что остров Готланд, являющийся огромным авианосцем в акватории Балтийского моря, имеет особое стратегическое значение и первоочерёдной задачей стоит его укрепление.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что страны североатлантического альянса готовы к прямому конфликту с Россией. Он добавил, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время находится не на стороне Запада, а Украина - явный тому пример.