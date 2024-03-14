В "райских садах" СМИ свободные - или говорят что положено или их нет.

Недавно президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что если в Конгрессе пройдёт голосование инициатива по блокировке китайского сервиса TikTok, то он подпишет соответствующий законопроект. Владеющая сервисом китайская компания ByteDance обвиняется американскими властями в краже данных в пользу спец. служб Китая.

Как стало известно, Палата представителей уже проголосовала по данному вопросу и законопроект, предполагающий блокировку, был одобрен 352 конгрессменами. Против выступили лишь 15 республиканцев и 50 демократов. Инициатива получила двухпартийную поддержку и, скорее всего, будет принята Сенатом, а затем подписана американским президентом.

реклама

После принятия законопроекта «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными соперниками», под который попадают приложения из России, Китая, Северной Кореи и Ирана, компания-владелец должна будет отказаться от своего положения, иначе оно будет заблокировано на территории Соединённых Штатов Америки. Таким образом ByteDance должны будут либо найти способ передать американское подразделение TikTok местной компании, либо смириться с блокированием сервиса.

Авторами законопроекта выступают республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.

Ранее кандидат в американские президенты Дональд Трамп высказался по поводу блокировки TikTok, подтвердив, что приложение представляют угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов Америки. Однако он не уверен, что стоит блокировать социальную сеть, ведь тогда ещё большую популярность в штатах обретёт Facebook (принадлежит Meta, запрещённой на территории России), с основателем которого у американского политика есть личные счёты.