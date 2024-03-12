Американский политик прокомментировал возможную блокировку китайской соц. сети в США.

В 2020 году американский экс-президент Дональд Трамп предпринимал попытки заблокировать социальную сеть TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance, из-за риска передачи данных спец. службам Китая, но в конце концов до блокировки не дошло. Недавно, действующий американский президент сообщил, что если Конгресс одобрит законопроект, предполагающий блокировку китайского сервиса, он подпишет его.

На фоне этого, кандидат в американские президенты высказался по ситуации в интервью телеканалу CNBC, подтвердив, что TikTok действительно представляют угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов Америки. Однако блокировать его нельзя, поскольку это предоставит ещё большую популярность «врагу народа» - Facebook*

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Помимо этого в защиту китайского сервиса американский политик добавил, что им пользуется много людей и это действительно нравится им. Особенно, когда речь идёт о маленьких детях, которые без TikTok «сойдут с ума».

Стоит напомнить, что с Facebook* у Дональда Трампа личные счёты, ведь основатель социальной сети Марк Цукерберг первым заблокировал аккаунты американского политика после штурма Капитолия в январе 2021 года. Более того, в социальной сети больше всего сторонников Демократической партии, которые проводили пиар-кампанию в поддержку Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой организацией на территории России.