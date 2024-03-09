Отстранение Валерия Залужного с поста Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины

Первая информация о теоретическом конфликте между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным появилась ещё летом. Всё это подогрела статья Time, где украинский генерал высказался о фактическом тупике в зоне боевых действий, что напрямую противоречило позиции Киева. Отчасти он был тогда прав, ведь ни Россия, ни Украина не добились существенных территориальных изменений на поле боя за 2023 год.

Несмотря на попытки украинских властей опровергнуть информацию о конфликте, совместных фото между президентом и генералом стало меньше, а сам Залужный, в целом не устраивал Зеленского, особенно по итогам контрнаступления, в ходе которого украинская армия понесла потери, не добившись желаемого результата - продвижения на Запорожском направлении. Стоит напомнить, что ещё во время подготовки к контрнаступления западные средства массовой информации писали о намерениях Валерия Залужного рассредоточить украинские силы по всей зоне боевых действий, но американские и британские эксперты не одобряли такой шаг. Тем не менее, Запад согласился на стратегию Залужного, основываясь на его успехах в Харькове и Херсоне.

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Зимой вопрос смены главнокомандующего украинской армией стал ещё актуальнее и украинский президент был вынужден признать, что рассматривает такой вариант, но для начала необходимо проанализировать итоги летнего наступления. Впрочем, уже тогда стало понятно, что отставка Залужного - лишь дело времени. Иностранные издания писали, что украинскому генералу предложили должность посла в Великобританию, которую предлагали ранее экс-министру обороны Украины Алексею Резникову. В то же время, коррупционные скандалы вокруг экс-министра, не давали его кандидатуре ни одного шанса.

Уже 8 февраля 2024 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Валерия Залужного, как и всей его команды. На смену главкому пришёл Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, известный «Бахмутской мясорубкой» и исполнением приказа Зеленского удерживать «крепость» до последнего. Однако после этого, Залужный фактически пропал из информационного поля, хотя его популярность среди украинского населения далеко не секрет, социальные опросы - тому подтверждение:

Имитация выборов в Верховную раду Украины

Социальный опрос Центра социальных и маркетинговых исследований (SOCIS)Городской глава Киева Виталий Кличко и вовсе считает решение Зеленского отстранить Залужного ошибкой. Он также утверждает, что такие кадровые изменения требовали веских причин, понятных всем украинцам, но в итоге они вызвали лишь «растерянность и отчаяние»

Назначение Валерия Залужного послом в Великобританию

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Как известно, чрезвычайный Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании отсутствует с 21 июля 2023 года. До этой даты должность занимал Вадим Пристайко, нелестно отозвавшийся в адрес украинского президента после того, как он высмеял желание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса получать от украинцев больше благодарности за оказанную помощь.

Речь об итогах саммита НАТО в Вильнюсе, в ходе которого глава британского оборонного ведомства отметил, что украинцы только и просят, но не благодарят. Украинский президент ответил ему, что не знает, как ещё благодарить британцев, поэтому Уоллес может сообщить ему лично, как это делать, и если надо, то украинцы, вставая с утра, будут благодарить лично его за помощь. За этим следовало видеообращение, в котором Зеленский с иронией десятки раз благодарил союзников за поддержку.

Несколько дней назад Владимир Зеленский сообщил о намерении выдвинуть на пост посла в Великобританию Валерия Залужного, которому в таком случае предстоит отправиться в Лондон и представлять украинские интересы перед британцами. Сам украинский президент объясняет, что это была инициатива Залужного и "он с радостью готов развиваться в дипломатическом направлении".

Официально Залужный не был ещё назначен на эту должность, однако запрос на агреман уже подан и с большой вероятностью, Великобритания не отклонит кандидатуру украинского генерала. Вся эта процедура может занять недели, после чего экс-главкому вручат верительную грамоту.

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Владимир Зеленский считает, что Залужный будет иметь особый успех в Великобритании, так как сможет войти во все клубы, а политика в британском государстве делается именно так.

Так всё же - почётное назначение или ссылка?

Как уже упоминалась ранее, иностранные издания ещё до отставки Залужного писали о таком исходе. Однако до сих пор никаких действий в эту сторону не предпринималось, да и назначение военного генерала на дипломатическую должность, где он не имел опыта, звучит крайне сомнительно. Другое дело, если бы послом в Лондон отправляли Резникова, который хоть и не является дипломатом, но входил в украинское правительство и поддерживал дипломатические отношения с союзниками.

Должность посла пустовала полгода и учитывая попытки назначить на неё экс-министра обороны Алексея Резникова, создаётся впечатление, что речь идёт о ссылке за 101 километр. Так ли на этом на самом деле?

«101 километр» - неофициальный термин в Советском союзе, обозначавший ограничение советских граждан в праве селиться в ста километрах от границы с другими странами или проживать в столицах или даже крупных городах союзных республик. Применялось к антисоциальным и политически неблагонадёжным элементам.



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На самом деле, должность посла в Великобританию даёт Валерию Залужному все шансы расположить к себе доверие британских коллег, которые в будущем могут лоббировать его кандидатуру на политически ориентированные посты в Украине. Украинский генерал во время своей прошлой должности активно поддерживал коммуникации с начальником штаба обороны Вооружённых сил Великобритании Энтони Радакином, поэтому среди военных Залужный очевидно будет иметь определённую репутацию. Валерий Залужный и Энтони РадакинДругое дело - политические элиты Лондона, которые требуют к себе особенного подхода, а соответствующей компетенции в дипломатической сфере у Залужного как такового нет. Более того, украинский генерал хоть и владеет английским языком, но явно не на таком уровне, чтобы свободно общаться с западными политиками без помощи переводчика.

Назвать назначение экс-главкома ссылкой на Британские острова достаточно сложно, ведь он получит хорошую площадку для выстраивания связей с союзниками в Великобритании, особенно на фоне хорошего отношения страны к Украине, а помимо этого ещё и приобретёт дипломатический опыт, неотъемлемо необходимый в политике. В то же врем украинский президент получит для себя гарантии, что Залужный не будет вмешиваться во внутреннеполитические кризисы Киева, а любая его критика или неугодное высказывание может отправить генерала вслед за Вадимом Пристайко.

Сможет ли Валерий Залужный извлечь выгоду для своей политической карьеры от новой должности - зависит лишь от него. Однако стоит понимать, что сам украинский генерал никогда не озвучивал свои политические амбиции, хотя если таковые были бы, он мог бы претендовать на огромную поддержку среди украинского народа, знающего экс-главкома как человека, отстоявшего Киев в первые недели боевых действий.