Для такого решения была необходима причина, шокировавшая всех украинцев. Однако ничего подобного украинские власти не озвучили.

В конце первой декады февраля Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отстранении Валерия Залужного с поста Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и назначении на его места Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками. Ряд иностранных изданий предположили, что такое решение напрямую связано с политическими рисками для Зеленского, ведь Залужный имел достаточно высокий уровень поддержки и доверия среди населения.

Городской глава Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что он не согласен с принятым украинским президентом решением по увольнению главнокомандующего украинской армией. По словам украинского чиновника, для этого необходимо было предоставить украинцам серьёзную причину, которая шокирует каждого. Однако, как утверждает он, многие чувствовали после такого решения лишь «растерянность и отчаяние»

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Отвечая на вопрос про свою возможную отставку в связи с несогласием с действиями Зеленского, он призвал к единству политических сил и всех украинских граждан. Как отмечает мэр Киева, в стране продолжается политическая борьба и порой некоторые политики ставят свои амбиции выше национальных интересов.

Стоит напомнить, что летом в окружении Виталия Кличка прошли обыски. Сам городской голова обвиняет в этом руководителя Администрации президента Андрея Ермака, который почувствовал в нём политическую конкуренцию для действующего украинского президента.