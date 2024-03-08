Первая информация, что экс-главкома могут отправить на Британские острова, появилась ещё осенью от иностранных СМИ.

Летом 2023 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко был уволен со своей должности после заявлений с критикой в адрес украинского президента Владимира Зеленского и в защиту тогдашнего министра обороны британского государства Бена Уоллеса. С тех пор Украина не имеет посла в Великобритании. Предполагалось, что должность будет предложена экс-министру обороны Алексею Резникову, но либо этого не произошло, либо он отказался.

Сейчас украинский президент объявил о планах назначить экс-главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного послом в Великобританию. Примечательно, что о таком исходе писали иностранные издания ещё осенью 2023 года.

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По словам Зеленского, соответствующий агреман уже был направлен в Соединённое Королевство, а Залужный сам согласился работать послом на Британских островах. Украинский президент считает, что экс-главком может стать очень успешным в Великобритании, так как будет входить во все клубы, а политика у британцев делается именно так.

Впрочем, назначение на дипломатическую должность военного генерала, окончившего не одну военную академию, а также с многолетним боевым опытом - не самое ожидаемое решение.